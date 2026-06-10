Crvena zvezda počela da predstavlja pojačanja pred novi sezonu, a drugi u nizu je Loizos Loizu sa Kipra.

Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Crvena zvezda je veoma aktivna na tržištu, a čini se da će narednih dana Dejan Stanković redovno dobijati vijesti o završenim transferima. Pretpostavlja se da će na okupljanju igrača pred novu sezonu biti najmanje četiri nova lica, a za sada je potvrđen samo Muhamed Čam Saračević (26), ofanzivac koji stiže na pozajmicu iz Trabzona. Njemu će društvo u napadu Zvezde praviti kiparski reprezentativac Loizos Loizu (22)!

Riječ je o ofanzivcu koji se najbolje snalazi na mjestu desnog krila, a koji je standardan reprezentativac Kipra. Visok je 168 centimetra, bolje se služi desnom nogom, a nije mu problem da uđe u sredinu terena i kreira prilike za saigrače. Ponikao je u ekipi Omonije iz Nikozije, bio na pozajmici u holandskom Herenvenu, a zatim se potpuno afirmisao u Hapoelu iz Tel Aviva.

Tokom prethodne sezone Loizu je za Omoniju i Hapoel na 40 utakmica imao devet golova i devet asistencija, što ga je preporučilo Zvezdi. Još ranije je potvrđeno da će Crvena zvezda aktivirati njegovu otkupnu klauzulu. Kipranin koji je prošlog ljeta plaćen 1,1 milion eura sada pravi transfer težak 3.000.000 eura, a dolazak u Beograd veliki je iskorak za njega.

Kiparski fudbaler je prije nekoliko dana napustio kamp svoje reprezentacije koja je igrala prijateljske utakmice, a sve kako bi obavio ljekarske preglede i pokazao Crvenoj zvezdi da je spreman za potpis ugovora. Tada je postalo jasno da će on biti fudbaler srpskog kluba, odnosno da će ekipi Dejana Stankovića biti od pomoći na putu do Lige šampiona.