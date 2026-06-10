Na suđenju za masakr u OŠ 'Vladislav Ribnikar', tužioci su iznijeli dokaze o ponašanju dječaka ubice i propustima roditelja u vaspitanju.

Izvor: Espreso/Tamara Trajković

Tokom današnjih završnih riječi na samom kraju procesa protiv roditelja dječaka ubice, tužioci i advokati porodica žrtava iznijeli su do sada nepoznate detalje o dječaku ubici i njegovom ponašanju prije zločina, kao i o poslednjoj noći prije masakra.

Naime, tokom današnjeg suđenja na kojem su iznijete završne riječi, tužioci i advokati porodica žrtava masovnog ubistva u OŠ "Vladislav Ribnikar" iznijeli su sve dokaze i zatražili maksimalne kazne za Vladimira i Miljanu Kecmanović.

Advokati su govorili o ponašanju dječaka ubice na koje roditelji nisu obratili pažnju, a za koje su iznijeti dokazi o devijantnom ponašanju, pa je u jednom trenutku pomenuta noć prije zločina i kako je dječak ubica proveo tu noć.

Analizom digitalnih uređaja koje je koristio dečak ubica i digitalnog sadržaja kojem je pristupao, advokati porodica žrtava su napomenuli da je dječak ubica pred masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" gledao eksplicitni sadržaj, i to dok je u istoj prostoriji bila i njegova sestra.

Da stvar bude još strašnija, dokazano je da je dječak gledao eksplicitni sadržaj koji uključuje ljude i životinje.

Svi dokazi koje su advokati pomenuli u završnim riječima pojavili su se vještačenjem digitalnih uređaja koje je koristio dečak ubica.

Advokati su napomenuli da roditelji maloljetnog ubice nisu imali kontrolu nad tim šta im sin radi, kao i da nisu pokazali ni želju da ga drže pod kontrolom i da ga ne zanemare u vaspitanju.

Vidi opis Otkriveno šta je dječak ubica radio noć pred masakr, jeziva saznanja iz vještačenja telefona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 17 / 17

Zastupnik roditelja žrtava Goran Petronijević je u završnoj riječi naglasio da je dječak ubica imao "nesreću da se rodi i odrasta sa ovakvim roditeljima" i da bi "da je išao na liječenje, ovako nešto bilo izbjegnuto".

Podsjećamo, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović zatražio je danas od vijeća Višeg suda u Beogradu da na maksimalne zatvorske kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović.

Tužilac tražio maksimalne kazne za Kecmanoviće

Kako se saznaje, u završnoj riječi na suđenju pred Višim sudom u Beogradu, Nenad Stefanović je prvenstveno detaljno obrazložio zahtjev tužilaštva i podsjetio na težinu zločina koji je počinio dječak, koji ne može krivično da odgovara jer u vrijeme zločina nije imao 14 godina.

Tužilac Stefanović je napomenuo da je upravo zato zakon i propisao posebnu odgovornost roditelja koji imaju ne samo zakonsku već i moralnu obavezu da vaspitavaju svoje dijete i da ga usmjeravaju.

Kako je ukazao, zapuštenost u vaspitanju kakva se vidi kod maloljetnog ubice nije nastala odjednom, već je posledica dugotrajnog propusta roditeljskog nadzora, emocionalnog razvoja djeteta, propusta kontrole njegovog ponašanja i prepoznavanja ozbiljnih upozoravajućih znakova.

Vidi opis Otkriveno šta je dječak ubica radio noć pred masakr, jeziva saznanja iz vještačenja telefona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stefan Stojanovic /MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Stefan Stojanovic /MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Stefan Stojanovic /MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Stefan Stojanovic /MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Stefan Stojanovic /MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Stefan Stojanovic /MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Stefan Stojanovic /MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Stefan Stojanovic /MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Stefan Stojanovic /MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Prema riječima Stefanovića, Vladimir i Miljana Kecmanović su propustili da prepoznaju opasnost, da dječaku ograniče pristup oružju i da vrše adekvatan nadzor nad svojim sinom, zbog čega su nastupile katastrofalne posledice.

Kada je detaljno izložio završnu riječ, glavni javni tužilac VJT u Beogradu je za Vladimira Kecmanovića predložio maksimalnu kaznu od 12 godina zatvora zbog krivičnog djela teško djelo protiv opšte sigurnosti i tri godine zatvora za krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, odnosno jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 mjeseci zatvora. Za Miljanu Kecmanović predložio je kaznu od tri godine zatvora zbog krivičnog djela zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

(Informer/MONDO)