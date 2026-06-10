Iranska državna televizija objavila je snimak za koji tvrdi da prikazuje obaranje američkog drona na jugu zemlje.

Izvor: X/@AJArabic

Iranska državna televizija i Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštili su da je iznad područja Džam u provinciji Bušehr oboren američki bespilotni avion General Atomik MQ-9 Riper, prenosi Al Džazira.

Prema informacijama koje su objavili iranski mediji, letjelica je pogođena dejstvom protivvazdušne odbrane IRGC-a, nakon čega se srušila na jugu Irana, nedaleko od obale Persijskog zaliva.

التلفزيون الإيراني يبث مشاهد قال إنها توثق عملية إسقاط طائرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" بدون طيار بنيران الحرس الثوري في أجواء مدينة جم بمحافظة بوشهر#فيديوpic.twitter.com/SXI2BvnKaI — قناة الجزيرة (@AJArabic)June 10, 2026

Državna televizija emitovala je snimke za koje tvrdi da prikazuju trenutak obaranja drona, kao i njegove ostatke, navodeći da je ovaj događaj dio šire reakcije na američko vojno prisustvo i aktivnosti u regionu. Iz IRGC-a su poručili da Iran zadržava pravo da odgovori na svako narušavanje svog vazdušnog prostora.