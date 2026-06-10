Da li će turisti poštovati ovu odluku i parkirati besplatno u garaži, ili će nevaspitano parkirati na ulici ili trotoaru i slati ružnu sliku sa prelijepog Durmitora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dugogodišnji problem sa parkingom na Žabljaku izgleda da bi mogao da bude riješen, iz žabljačkog "Parking servisa" najavljuju besplatan parking za stanovnike i turiste do oktobra.

"Ponosni smo što ističemo da kompanija posluje pozitivno od samog početka, ne samo da opravdava svrhu svog postojanja, već i stvara novu, direktnu vrijednost za Opštinu Žabljak", naveli su iz u saopštenju.

"Kao dio mjera usmjerenih na unapređenje saobraćajne infrastrukture tokom predstojeće špice sezone, „Parking servis“ donosi jednu izuzetno važnu odluku: tokom cijelog ovog ljeta korišćenje javne garaže biće potpuno besplatno i za lokalno stanovništvo i za sve turiste koji posjećuju naš grad. Na ovaj način želimo da motivišemo vozače da koriste namjenska parking mjesta i time direktno doprinesu smanjenju gužvi na gradskim ulicama", saopštio je direktor Parking servisa, Danilo Bojović.