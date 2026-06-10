Iako su izabrani za jednu od najvažnijih svemirskih misija decenije, četvoro astronauta ipak neće sletjeti na površinu Mjeseca.

Izvor: NASA/Bill Stafford

U svemirskom centru Džonson u Hjustonu, NASA je zvanično objavila imena četvoro astronauta koji će činiti jezgro posade za predstojeću misiju Artemis III.

Glavnu posadu u svemirskoj letjelici Orion činiće komandant Rendi Breznik, astronauti Frenk Rubio, Luka Parmitano i Andre Daglas, dok će njihova direktna rezerva biti Bob Hajns.

Ovo saopštenje zvanično označava početak intenzivnih priprema za narednu fazu programa, nakon uspjeha misije Artemis II koja je u aprilu ove godine poslala posadu oko Mjeseca.

Vidi opis NASA najavila Artemis III misiju: Ovo su imena koja će se naći u kapsuli, ali neće letjeti do Mjeseca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NASA Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: NASA Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: NASA Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: NASA Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: NASA Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: NASA Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: NASA Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: NASA Br. slika: 8 8 / 8

Međutim, na snazi je velika promjena u strategiji koja menja dosadašnje planove o brzom povratku na površinu Mjeseca.

Misija Artemis III je zvanično preformulisana i više ne uključuje slijetanje ljudske posade na Mjesec.

Odlukom rukovodstva agencije, Artemis III je pretvoren u test misiju u niskoj orbiti Zemlje. Glavni cilj posade biće uvježbavanje kritičnog manevra spajanja letjelice Orion sa novim lunarnim modulima privatnih kompanija.

Glavni razlog za ovu promjenu jeste bezbjednost i potreba da se složeni sistemi testiraju "bliže kući", prije nego što se posada uputi na rizičan put ka Mjesecu. Zvanično sletanje ljudi na lunarnu površinu sada je odloženo za misiju Artemis IV, koja se planira za 2028. godinu.

Tokom boravka u orbiti, Orion će morati da se sastane i sinhronizuje sa lunarnim modulima kompanija SpaceX i Blue Origin, što otvara potpuno novu fazu u saradnji države i privatnog sektora.

Ova odluka dolazi u trenutku kada se oba privatna kosmička giganta suočavaju sa ozbiljnim tehničkim problemima.

Izvor: YouTube / Associated Press

Kompanija SpaceX je nedavno izvela probno lansiranje svog sistema Starship verzije 3. Iako je let ocijenjen kao uspješan, inženjeri su otkrili kvarove na motorima Raptor, a letjelica još uvijek nije dostigla punu orbitu.

Sa druge strane, situacija u kompaniji Blue Origin je još dramatičnija nakon što je krajem maja tokom testiranja eksplodirala raketa New Glenn, što je nanelo veliku štetu njihovoj jedinoj lansirnoj rampi.

Zbog ovog incidenta, NASA razmatra opciju da module kompanije Blue Origin lansira pomoću konkurentske rakete Falcon Heavy, iako to stvara ogromne logističke izazove zbog specifičnog goriva i infrastrukture na samom tlu.