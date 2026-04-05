Lider košarkaša Partizana Karlik Džouns otkrio je kako teku pregovori o njegovom novom ugovoru sa crno-bijelima

Izvor: MN Press

Partizanov plejmejker Karlik Džouns (28) izjavio je da nije potpisao ugovor novi ugovor, o čemu se nagađa već nedeljama.

"Ništa nisam potpisao. To je sve što mogu u ovom trenutku da kažem", rekao je reprezentativac Južnog Sudana za portal "mnemagazin.me" posle poraza svog tima od Budućnosti u hali Morača.

O meču je govorio kratko i ukazao na to da su greške koštale crno-bijele.

"Teška utakmica, na gostujućem terenu, neprijateljska atmosfera protiv jakog protivnika. Nismo imali dovoljno treninga, nismo igrali dovoljno čvrsto, previše propuštenih detalja i previše grešaka nas je koštalo utakmice", rekao je lider crno-bijelih.

Karlik Džouns igra za Partizan od leta 2024. i jedan je od najboljih stranaca u novijoj istoriji kluba. Sa crno-belima je prošle sezone osvojio ABA ligu i njegova povreda početkom takmičarske 2025/26 u velikoj mjeri je uticala i na krizu igre i kluba koja je trajala mjesecima.

Prethodnih dana nagađano je da će Džouns dobiti pet miliona evra za novi ugovor sa timom iz Humske.

Bonus video: