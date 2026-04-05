Nikola Jokić se našalio sa Udonisom Haslemom, legendarnim košarkašem Majamija, protiv koga je osvojio NBA pehar 2023. godine sa Denverom.

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći fantastičnu utakmicu i vodio je svoj Denver do važne pobjede protiv San Antonija u produžetku (136:134), koja bi značajno mogla da pomogne njegovom timu da ostvari bolju poziciju pred plej-of. Jokić ovog puta nije došao do tripl-dabla, ali je imao čak 40 poena, 13 asistencija i osam skokova, ubacivši i odlučujući šut preko Vembanjame za pobjedu.

Zbog toga je bio izuzetno raspoložen dok je razgovarao sa NBA legendama u studiju – Udonisom Haslemom, Blejkom Grifinom i Dirkom Novickim – i stigao je još i da se našali sa njima.

"Not against me."



Jokić je pokazao u pravcu trofeja Lerija O'Brajana, pehara koji dobijaju osvajači NBA lige kazavši da je to cilj njegove ekipe i ove sezone, na šta je Haslem rekao da ima "tri takva" u svojoj karijeri. Naravno, Jokić je odmah iskoristio priliku da ga podsjeti na to da je izgubio s Majamijem od Denvera 2023. godine: "Ali nemaš protiv mene", nasmijao se Jokić.

"Šališ se, šalim se, šalim se", rekao je Jokić i dodao da izuzetno poštuje Haslema, ali da je morao da kaže pomenutu stvar jer je bilo jače od njega.



