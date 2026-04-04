Trener Denvera Dejvid Adelman je javno i jasno rekao da zna zašto Nikoli Jokiću neće da dodijele trofej za MVP-a NBA lige.

Izvor: DNVR Nuggets/X/Printscreen

Niola Jokić je upravo počeo svoj meč u dresu Denver Nagetsa protiv San Antonijom, a pred ovu utakmicu oglasio se trener Dejvid Adelman. On je govorio o aktuelnoj MVP trci i tome što će izgleda Viktor Vembanjama ili Šej Gildžus Aleksander dobiti nagradu za najboljeg u ovoj sezoni.

"Znate reći ću ovo ponovo. Vjerujem u to. Bio sam asistent poslednjih šest godina i on je najbolji igrač na svijetu. To koliko je efikasan i kako igra ove sezone...", počeo je Adelman.

Nikola Jokić ove sezone prosječno ima tripl-dabl - 27,7 poena, 13 skokova i 10,.8 asistencija po utakmici, a i dalje to nije dovoljno da ubijedi odgovorne da mu dodijele nagradu.

"Odrastao sam u ovom okruženju i razumijem da je neophodno da postoji više priča i da različiti igrači moraju da osvajaju nagrade. Ono što je Vembanjama uradio je sjajno za košarku, toliko unikatno. Ono što Šej radi, što donosi mentalitet strelca iz devedesetih u novi stil košarke sa mnogo trojki. Svi ti momci su sjajni za košarku", nastavio je Adelman.

Ako znate išta o košarci...

Vidi opis "Razumijem zašto je neophodno da Jokić ne bude MVP": Trener Denvera rekao zašto NBA namješta trofej drugima Nikola Jokić posle Denver - Minesota Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Denver Nuggets/YouTube screenshot Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube/DNVR Sports Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube/ Denver Nuggets/ Printscreen Br. slika: 5 5 / 5

Istakao je na kraju da bilo ko ko prati košarku može jasno da vidi da je Nikola Jokić MVP. I to što je već tri puta bio MVP ne znači da sada treba da bude uskraćen za nagradu.

"Ali neću da preskaču našeg igrača jer je osvojio tri titule. To me razočarava. Mogu da vam pročitam njegove brojke i recite mi šta mislite o tome. Prilično su dobre. Istorijski je dobar i trebalo bi da bude u konkurenciji svaki put. Ne moram ja da se svađam za njega. Ako bilo ko gleda košarku i zna šta se dešava, onda zna da bi Jokić trebalo da bude u trci i da bi trebalo da bude jedan od favorita za titulu. Tako ja to vidim, očigledno sam pristrasan", završio je Dejvid Adelman.

(MONDO, N.L.)