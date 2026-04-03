Kem Džonson mogao bi da napusti Denver već na ljeto zbog problema koji postoje sa "seleri kepom" i budžetom kluba tako da će morati da nađu način da zadrže Pejtona Votsona.

Nikola Jokić mogao bi već na ljeto da ostane bez saigrača Kema Džonsona, koji je stigao u trejdu za Majkla Portera juniora, ali se situacija dodatno komplikuje zbog Pejtona Votsona.

Problem nije u sukobu među igračima, već u finansijama – čelnici Denver Nagetsa suočeni su sa ograničenjima "seleri kepa" i moraće pažljivo da balansiraju budžet kako bi izbjegli dodatne poreze.

Votson će na ljeto postati ograničeno slobodan agent, što znači da Nagetsi imaju pravo da izjednače svaku ponudu i zadrže ga u timu. Prema dostupnim informacijama, on želi da ostane, a iza sebe ima odličnu sezonu sa prosjekom od 14,6 poena, 4,9 skokova i 2,1 asistenciju po meču.

Posebno se istakao u periodu kada je Jokić bio povrijeđen, što dodatno komplikuje odluku uprave kluba oko raspodjele budžeta i budućeg sastava ekipe.

"Pejton će biti ograničeno slobodan agent, ima sjajnu sezonu. Žele da ga zadrže, postoji veliko interesovanje za njega. Kako to utiče na Kema? Imaju Jokića, Mareja, Gordona, moraju da paze na budžet i poreze, jedini način da obezbijede fleksibilnost je da pronađu način da trejduju Džonsona. Treba na to obratiti pažnju. Mogao bi da napusti klub na ljeto. Votsona žele da 'zaključaju', mlađi je, sigurno će morati da mu daju više novca da bi ga zadržali", poručili su u emisiji Majkl Skoto i Kris Šern, analizirajući situaciju u Denveru.

Džonson je trebalo da bude veliko pojačanje i da pravi razliku kada je na parketu sa Jokićem i Marejom, ali to nije u potpunosti pokazao, barem ne u regularnom dijelu sezone. Prosjek od 11,9 poena, 3,7 skokova i 2,4 asistencije govori da ima solidnu sezonu, ali i da se od njega očekivalo više.