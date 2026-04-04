Sportski menadžer Miško Ražnatović govorio je o NBA ligi, učinku Nikole Jokića i aktuelnoj MVP trci

Košarkaški menadžer Miško Ražnatović analizirao je aktuelnu NBA sezonu i trku za MVP nagradu, ističući da je konkurencija nikad jača.

Očekuje se da Nikola Jokić ponovo bude u najužem izboru, ali Ražnatović naglašava da borba ne zavisi samo od individualnih partija.

U prethodnim godinama Jokić se za priznanje borio sa Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid i Shai Gilgeous-Alexander, koji je i sada jedan od glavnih konkurenata.

„Ovo je jedno od najzanimljivijih nadmetanja za MVP titulu. Prije nekoliko mjeseci djelovalo je da je Šej neprikosnoven, sada više nije. Smatram da bi to trebalo da bude Nikola, ali je teško prognozirati“, rekao je Ražnatović.

Dodao je da Jokić i dalje pomjera granice i obara rekorde, ali da je konkurencija izuzetno jaka, uz igrače poput Victor Wembanyama, dok je Luka Dončić bio u trci do povrede.

„Dobro je za ligu što imamo više igrača koji igraju na vrhunskom nivou“, zaključio je Ražnatović.

Vjerovanje u Nikola Jokić oduvijek je postojalo, ali ni Miško Ražnatović nije mogao da nasluti koliki će uspjeh ostvariti.

„Poslije godinu dana vjerovao sam da može da postane NBA igrač, ali da bude tri puta najbolji na svijetu – to nisam mogao ni u najluđim snovima da očekujem. Drago mi je što me demantovao na taj način“, rekao je Ražnatović.

Na pitanje kako Balkan daje toliko talentovanih košarkaša, Ražnatović ima jednostavno objašnjenje:

„Niko ne pita Brazilce kako imaju toliko sjajnih fudbalera. To je genetika, košarkaška škola, tradicija i ljubav prema sportu. Kad se to spoji, dobiju se ovakvi rezultati“, zaključio je.