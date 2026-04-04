Poznati NBA košarkaš pokazao veliko srce i uplatio novac za djecu stradalog sveštenika Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke u saobraćajki kod Broda.

Izvor: Danil Shamkin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji košarkaš Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić (31) uplatio je novčanu pomoć porodici poginulog sveštenika Srpske pravoslavne crkve Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke, stradalih u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Njihovo troje djece je povrijeđeno i prevezeno u bolnicu nakon nesreće na magistralnom putu Derventa – Brod, u mjestu Novo Selo.

Veliki gest donatora potpisanog imenom Jusuf Nurkić može se vidjeti na sajtu GoFundMe, gdje je pokrenuta akcija prikupljanja pomoći za djecu koja su ostala bez roditelja.

Pored imena košarkaša Utah Jazz navedeno je da je uplatio 5.000 dolara, a kako poznati sportista nije ni potvrdio ni demantovao ovu informaciju, pretpostavlja se da ne želi dodatnu medijsku pažnju za ovaj humani gest.

Izvor: gofundme.com

Nesreća se dogodila u trenutku sudara teretnog kamiona i automobila "Opel korsa", u kojem su bili sveštenik i njegova porodica. Prednji dio automobila je potpuno uništen.

Eparhija zvorničko-tuzlanska oglasila se povodom ovog tragičnog događaja i najavila da će opelo oca Nenada i njegove supruge, popadije Nedeljke, biti služeno u nedjelju, 5. aprila, na Cvijeti, u Hramu svetog kneza Lazara u Pojezni. Sahrana će biti obavljena istog dana na mjesnom groblju u Liješću kod Broda.

Biografija pokojnog oca Nenada

Otac Nenad Mitrić rođen je 29. avgusta 1993. godine u Sremskoj Mitrovici, u ratnim okolnostima, dok su mu roditelji porijeklom iz Liješća kod Broda, gdje je završio osnovnu školu.

Završio je Bogosloviju "Svetog Petra Dabrobosanskog" u Foči 2013. godine, a iste godine upisao je Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu, na kojem je diplomirao 2019.

U čin đakona rukopoložen je u martu 2022. godine u Crkvini, a u čin sveštenika iste godine i mjeseca u Suvom Polju. Na parohiju u Pojezni, u okviru Arhijerejskog namjesništva derventskog, postavljen je u maju 2022. godine.

Odlikovan je dostojanstvom protonamjesnika 2. avgusta 2025. godine.