Burna reakcija Jusufa Nurkića zbog komentara jednog navijača Juta Džeza.

Jusuf Nurkić nije se složio s mišljenjem jednog navijača Jute i zbog toga ga je na Tviteru ismijavao zbog fizičkog izgleda. Kada je vidio njegovu objavu o tome šta bi Juta trebalo da radi u narednom periodu i na koje igrače da se oslanja, gdje uopšte nije bio ni pomenut Nurkić, reprezentativac BiH odlučio je da podijeli fotografiju navijača uz potcjenjivački ton.

"Možda bi trebalo da gradimo oko tebe", napisao je Jurkić Nurkić koji je "iskopao" sliku ovog navijača, samo zbog toga što je on napisao da Kijonte Džordž, Lauri Markanen i Ejs Bejli nisu igrači oko kojih "džezeri" treba da grade ekipu.



"Kijonte Džordž nije neko oko koga gradiš cijelu priču... isto važi i za Laurija Markanena, isto i za Ejsa Bejlija. Tim se gradi oko Darina Pitersona ili Kema Buzera, ako imaš sreće da dođeš do njih", napisao je navijač Jute na Tviteru koji je poručio da će se sudbina riješiti na idućem draftu: "Vidjećemo da li su Džez kompetentni i da li će uraditi sve što mogu da zadrže pravo na pika".

Napad na ovog navijača nije prošao nezapaženo, brojni drugi navijači su podržali "linč" koji je izazvao Jusuf Nurkić koji se podsmijavao fizičkom izgledu ovog fana, ali mnogi su ga takođe i kritikovali.

Izvor: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

"Prilično slabo... Ovaj tip je samo navijač koji iznosi svoje mišljenje. Nije te lično napadao. Sjeti se da jedini razlog zbog kog zarađuješ novac jeste to što navijači vole da te gledaju kako igraš, što je super. Ali ti nisi kao ljekar, neko ko radi nešto što je suštinski važno", napisao je Nurkiću jedan navijač, drugi je napisao da bi "trebalo da bude iznad toga da vrijeđa ljude na osnovu fizičkog izgleda", treći da "ne može da vjeruje da mu je kopao po slikama" i tako dalje.

Jusuf Nurkić (31) inače ove sezone za Jutu prosječno bilježi 8,4 poena, 9,6 skokova i 3,9 asistencija po meču, dok su "džezeri" inače na 11. mjestu Zapadne konferencije sa skorom 9-15.