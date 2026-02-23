Jusuf Nurkić moraće da ide na operaciju nosa i za njega je sezona u NBA ligi završena. Jutu ne zanima previše tekuća sezona.

Izvor: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Jusuf Nurkić je završio sezonu. Centar Jute moraće da ide na operaciju nosa i zbog toga su čelnici kluba odlučili da posle intervencije ne žure sa oporavkom i da ga ne vraćaju na teren do kraja tekuće sezone. Informaciju je prenio novinar Kris Hejns.

"Startni centar Jute Jusuf Nurkić imaće operaciju nosa u srijedu i to će da ga udalji od terena do kraja sezone. Ima komplikacije sa disanjem i spavanjem od kada je doživio frakturu nosa prije nekoliko godina", navodi Hejns.

Nije ova odluka previše iznenađujuća pošto Juta "tankuje". Tačnije, namjerno gubi utakmice kako bi na NBA draftu sledeće sezone imala veće šanse da dobije prvog pika prilikom izbora. Zbog toga je kažnjena nedavno sa 500.000 dolara i komesar Adam Silver najavio je uvođenje novih pravila kako bi spriječio ekipe da namjerno gube mečeve.

Nurkić ove sezone igra odlično, ima dabl-dabl u proseku - 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija po meču.

"Samo još od metaka nisam bježao"

BREAKING: Utah Jazz starting center Jusuf Nurkić will undergo a surgical procedure on his nose Wednesday that will sideline him for the remainder of the season, league sources tell me.pic.twitter.com/MFYjY333GU — Chris Haynes (@ChrisBHaynes)February 23, 2026

Nurkić je nedavno podigao buru izjavom o košarci u reprezentaciji i dešavanjima u nacionalnom timu Bosne i Hercegovine.

"Svake godine isto, i tako 29 godina. Samo nismo bježali preko piste od metaka kao 1994. godine. Ostalo je sve isto. To je ono što nama najviše nedostaje, da imamo sistem kao sve zemlje u regionu. Izaberite zastavu koju god želite, samo nam dajte da igramo, da predstavljamo sve građane. Ja nemam problem, nikada nisam ni imao. Dajte nam sistem koji će na državnom nivou podržati sve sportiste, kolektivne ili individualne, svejedno", poručio je Jusuf Nurkić.