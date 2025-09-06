Jusuf Nurkić je spreman za duel sa Poljskom i za razliku od Turaka i Ergina Atamana njemu ne smeta što se meč igra od 11 časova ujutru.

Izvor: Mondo/Nemanja Stanojčić/Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u nokaut fazu Eurobasketa poslije 32 godine. Izabranici Adisa Bećiragića su preko Kipra stigli do Rige gdje se igra završnica šampionata, a u osmini finala ih čeka nezgodna Poljska. Prva zvijezda "zmajeva" Jusuf Nurkić kaže da je njihov glavni adut timski duh i kako imaju još mnogo toga da pokažu na terenu.

Iskusni centar ističe da u njihovom taboru nema važnijih i manje važnih igrača i da će dati sve od sebe da naprave korak dalje na evropskom šampionatu.

"Pored svih problema koje smo imali, znali smo da možemo da računamo jedni na druge. Oni koji su tu, koji su odvoijili vrijeme, koji su tu, jedni drugima smo najpreči bez obzira na to kakvo god stanje na terenu bilo i kakvo ljudi mišljenje imali o nama", rekao je Nurkić u obraćanju novinarima u Rigi.

Na pitanje ko je ključni igrač u reprezentaciji je bio jasan. "Ključ je svaki igrač naše reprezenacije, svako je dao doprinos i zato smo ovdje, od Atića do Arslanagića do Penave, svi su dali svoj maksimum i ono koliko im je selektor dao minuta, ispoštovali su, odradili su svoj posao da bi vili u drugom krugu, a sada mislim da je suludo govoriti ko je najbolji igrač i zašto. Mi ovde igrao jedni za druge i odlučiće onaj koji bude najviše raspoložen. Mi znamo koliko možemo", kaže Nurkić.

Odgovorio Atamanu?

Bosanci i Poljaci otvaraju program u nedelju i njihov meč je zakazan za 11 časova. Nurkiću ni najmanje ne smeta raniji termin, iako su se recimo Turci na čelu sa Erginom Atamanom na sav glas žalili na to kako prie tako i poslije meča sa Švedskom u osmini finala.

"To je glupost da se pravi drama oko toga kada igraš, što se mene tiče možemo da igramo u 5 ujutru, nemamo problem sa tim. Jedino je problem navijačima koji putuju".

Protiv Gruzije su odigrali herojsku partiju, mogu li to da ponove? "Mislim da se dižemo iz utakmice u utakmicu, još niste vidjeli najbolju BiH. Ne znam zašto to ne bi mogli da ponovimo i da igramo još bolje. Utakmica protiv Gruzije nije bila idealna, bilo je grešaka, ali smo protivniku odgovorili na njihov stil igre. Poljska je super ekipa, sa sjanim trenerom koji pokušava da zatvori reket za bilo koga. Svaku utakmicu koju smo gledali, ko god je dobio loptu na postu, igraju maltene zonu sa pet igrača. Onu su odlučili da rizikuju nešto drugo, a mi ćemo vidjeti šta možemo da uradimo", zaključio je Nurkić.