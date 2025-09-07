Jusuf Nurkić je posle ispadanja Bosne i Hercegovine od Poljske pričao i o Srbiji, Bogdanoviću, Jokiću... Od izveštača MONDA sa Eurobasketa.

Bosna i Hercegovina borila se hrabro do poslednjeg minuta, ali nije uspela da prođe u četvrtfinale Eurobasketa. Izgubila je od Poljske u neizvesnoj završnici. Vodila je tokom većeg dela meča, a o svim tim detaljima pričao je Jusuf Nurkić.

Žao mu je zbog načina na koji je reprezentacija ispala, posebno jer je delovalo da ima kontrolu utakmice.

"Izgleda da je moralo ovako, kroz povrede, kroz sve. Da se Džon barem nije povredio, bilo bi mi malo lakše. Dali smo sve i to je okej", počeo je Nurkić.

"Nerealno mi je da je Srbija ispala"

Iznenađen je i Nurkić, kao i svi, time što je Srbija izgubila od Finske u osmini finala. Spomenuo je i Bogdana Bogdanovića i uporedio to sa povredama koje su imali u bosanskom timu.

"Kao i svi, zvuči i izgleda nerealno. Povrede su deo sporta, kada izgubite kapitena kao što je Bogdan koji je vrhunski šuter, vrhunska osoba, desi se taj momenat gde je sve moguće na jednu utakmicu, Turska je umalo ispala od Švedske. Nikada se ne zna kako će ko da šutira, kako je ko ustao, da li neko potceni rivala. Srbija ima fenomenalnu ekipu, pa je izgubila. Nikad ne znaš šta može da se desi."

Nije mogao da nađe prave reči da opiše kako se oseća i on sam i kako se osećaju igrači poput Jokića posle ispadanja.

"Teško je objasniti. Generalno je isto, bude ti žao, blizu je. U našem slučaju smo vodili veći deo meča. Srbija je imala svoje mogućnosti sinoć jedna lopta, jedno slobodno. Mi smo tim koji je dobar u skoku, pa smo ovde za poluvreme dozvolili 10 skokova u napadu, pa se nije ispoštovao deo plana utakmice, izgubiš na gluposti i ne prođeš dalje".

"U Bosni je specifično, Srbija je favorit"

Bosna i Hercegovina i Srbija igraće jedni protiv drugih u kvalifikacijama za Mundobasket. Šta dalje?

"Ne znam. Kod nas je to malo specifičnije u Bosni, kako funkcioniše. Srbija uvek ima najbolje igrače koji će doći i u kvalifikacijama i biće ozbiljan tim. Favoriti kao i u svemu. Mi imamo tim koji može da pomrsi račune. Videćemo kako će izgledati. Do jula neću moći da igram ni ja ni drugi NBA igrači, tako da ćemo videti do jula", zaključio je Nurkić.