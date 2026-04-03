Džejlin Smit je promašio dvije trojke u finišu meča polufinala Evrokupa. Jednu za vođstvo, a drugu za makar produžetak.

Ipak, za sada nema ništa od turskog finala Evrokupa. Nakon što je Bešiktaš, predvođen Dušanom Alimpijevićem, savladao Bahčešehir Marka Baraća sa 2:0 u seriji i izborio plasman u finale, Turk Telekom nije uspio da uradi isto.

Tim za koji nastupa Uroš Trifunović slavio je u prvom meču u Francuskoj, ali je Burg u revanšu uzvratio "brejkom" i pobjedom 76:73 izborio majstoricu.

Odluka o tome ko će biti rival Bešiktašu u finalu pašće u trećem meču.

Velika drama na kraju

U dramatičnoj završnici meča viđena je prava drama. Kajl Olmen pogodio je trojku za 73:72, ali je potom Mekdauel Vajt promašio oba slobodna bacanja. Na 30 sekundi do kraja, Džejlin Smit nije uspio da pogodi trojku za vođstvo.

Igrači Burga potom su promašili čak pet uzastopnih slobodnih bacanja, prije nego što je Mekdauel Vajt pogodio za 74:72. Na 15 sekundi do kraja, Turk Telekom je imao priliku za pobjedu, a Olmen je izborio faul.

"Pogodio je prvo bacanje, drugo promašio", pa je na dvije i po sekunde do kraja Turk Telekom napravio faul.

Burg je ipak uspio da sačuva prednost i izbori majstoricu, a u posljednjem napadu Džejlin Smit je pokušao tešku trojku za produžetak, ali nije bio precizan.

Ko je doneo Burgu pobedu?

Bot Gač iz Južnog Sudana postigao je 15 poena, koliko je imao i Mulare, dok je bivši igrač Mege Adam Mokoka upisao 14 poena. Mekdauel Vajt je, uprkos velikom broju promašenih slobodnih bacanja, meč završio sa 12 poena.

Kod Turk Telekoma, Kajl Olmen je bio ubjedljivo najefikasniji sa 25 poena i jedini dvocifren u svom timu. Uroš Trifunović postigao je sedam poena uz pet skokova, dok je Marko Simonović upisao šest poena i osam skokova.