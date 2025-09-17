Ovo je bila odlična utakmica, veoma dobra provjera protiv kvalitetnog protivnika

Žakelj Mislim da je ovo bila odlična utakmica za nas. Trebao nam je jak protivnik i Bahčešehir je u tom smislu bio pravi izbor. Odigrali smo veoma dobar meč za ovaj period priprema, posebno drugo poluvrijeme u kojem smo u odbrani izgledali bolje nego u prvom. Napad je bio na višem nivou nego ranije, ali moram reći da je Bahčešehir zaista jak tim.

Veliki dio utakmice bili smo u prednosti, što pokazuje da radimo dobre stvari. Na kraju nas je koštala nekoncentrisanost na slobodnim bacanjima i nekoliko skokova, što je presudilo utakmicu. Ipak, pristup, napredak i sve ono što smo željeli da dobijemo iz ove utakmice bilo je prisutno. Nadam se da ćemo za dva dana ponoviti ovakvu predstavu.

Sulaimon

Ovo je bila odlična utakmica, veoma dobra provjera protiv kvalitetnog protivnika. Vjerujem da smo danas igrali bolje. Jasno je da nas čeka duga sezona i da nećemo svaku utakmicu pobjeđivati, ali mislim da smo kao tim napravili korak u pravom smjeru – u razumijevanju naših principa i onoga što želimo da dobijemo iz svake utakmice. Kao što sam rekao, mislim da napredujemo.