Nemanja Bjelica potvrdio da napušta Bahčešehir posle skoro dvije godine.

Izvor: YouTube/Eurohoops Türkiye

Bivši srpski košarkaški as Nemanja Bjelica (37) napustio je turski klub Bašakšehir, u kojem je bio sportski direktor od aprila 2024.

"Posle pažljivog razmatranja, odlučio sam da napustim mjesto sportkog direktora Bašakšehira i ta odluka stupa na snagu odmah. Odluka je donesena iz ličnih i porodičnih razloga. U ovoj fazi života, od osnovne važnosti mi je da budem blizu djeci i da im posvetim punu pažnju"

"Htio bih da zahvalim iskrenu zahvalnost klubu, igračima, stručnom štabu i čitavoj organizaciji na povjerenju, profesionalizmu i saradnji tokom mog boravka na funkciji. Ponosan sam na ono što smo uradili zajedno i siguran sam da će klub nastaviti da napreduje"

"Želim Bahčešehiru kontiuirani uspjeh i zahvaljujem svima na razumijevanju i podršci", napisao je Bjelica.

Sarađivao sa Radonjićem i Baraćem

Izvor: MN Press

Nekadašnji MVP Evrolige u Bašakšehiru je uspešno sarađivao sa najtrofejnijim trenerom u istoriji Zvezde, Dejanom Radonjićem, pod čijim je vođstvom ambiciozni klub igrao u završnici Evrokupa, u kojem je došao do polufinala. Ove sezone trener Bašakšehira je doskorašnji šef struke Mege, Marko Barać, čija ekipa zauzima visoko treće mjesto na tabeli turskog prvenstva uz odličan skor u Evrokupu, 9-5.