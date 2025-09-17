Budućnost će sa Bahčešehirom igrati ponovo u subotu od 18 sati.

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaši Budućnst Volija izgubili su u Istanbulu od Bahčešehira 82:75 u prvom od dva planirana međusobna susreta, prenosi CdM.

Crnogorski prvak je nakon uvodne dionice ima +10 (27:17), na odmor je otišao sa tri poena viška, a pola koša prednosti Budućnost je imala i nakon treće dionice.

Ipak, u posljednjem periodu finalista Evrokupa je bio bolji i tako odnio trijumf, do kojeg ga je vodio Hanter Hejl sa 26 poena.

U redovima “plavih” dvocifren učinak ostvarili su Butej sa 15, Sulajmon sa 13, Ferel sa 12 i Morgan sa 10 poena.

Dosad je tim Andrej Žakelja upisao tri pobjede i dva poraza u kontrolnim utakmicama.

Crnogorski šampion će prvi zvanični meč u sezoni igrati u Evrokupu, 2. oktobra u gostima sa London Lajonsima.

Podgoričani će u prvom kolu ABA lige, 5. oktobra, dočekati subotički Spartak.