Večeras je uspjela da se revanšira domaćinu 78:77 (18:12, 20:19, 21:28, 18:19).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budućnost Voli je u srijedu poražena od Bahčešehira u prvom kontrolnom meču u Istanbulu.

Prvo poluvrijeme proteklo je u boljoj irgi turskog tima, koji je kontrolisao dešavanja na terenu i vodio.

NBakon prvih 20 minuta na semaforu je stajalo 38:31.

Bolja igra Podgoričana u trećem periodu, pa su na kraju tog dijela meča uspjeli da izjednače (59:59).

Velika borba u posljednjoj dionici, rezultatska klackalica.

Domaćin je na pet minuta prije kraja vodio 73:66 i činilo se da će opet stići do slavlja.

Tada su gosti zaigrali daleko bolj, napravili su seriju 12:4 i preokrenuli na 78:77.

Bahčešehir je imao posljednji napad i šansu za pobjedu, ali su gosti uspjeli da se odbrane.

Nikola Tanasković i Jogi Ferel su za Budućnost Voli dali po 12 poena.

Oleksandr Kovlijar je dodao 11, a Rašid Sulajmon 10.

U domaćem timu, Trevijom Vilijams je dao 20 koševa iuz devet uhvaćenih lopti.

Dvocifren je bio i Mateuš Ponitka (14).

Budućnost Voli će do starta nove sezone odigrati još jedan kontrolni meč, a rival će biti SC Derbi.