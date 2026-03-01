Košarkaši Dubaija i Partizana ne mogu da polete ka Beogradu, gdje bi trebalo da igraju meč 30. kola Evrolige.

Evroliga bi trebalo da se nastavi mečevima 30. kola, ali je već sada nekoliko utakmica pod znakom pitanja. Nakon što je objavljeno da ranije odloženi duel između Hapoela iz Tel Aviva i Pariza neće biti odigran 3. marta, kako je prvobitno najavljeno, stižu vijesti o novim susretima kojima bi mogao biti promijenjen termin.

Među njima je i meč Partizana, jer beogradski crno-bijeli u narednoj rundi treba da igraju protiv Dubaija. Tokom napada Irana na Ujedinjene Arapske Emirate gađan je i Dubai, zbog čega je zatvoren vazdušni prostor iznad tog grada, a jedan od najvećih svjetskih aerodroma stavljen je van funkcije.

To znači da su košarkaši Dubaija „zarobljeni“ u gradu u kojem žive i ne mogu da krenu na utakmicu protiv Partizana. U istoj situaciji nalaze se i trojica igrača crno-bijelih – Dvejn Vašington, Šejk Milton i Dilan Osetkovski – koji su pauzu iskoristili za boravak u Dubaiju, pa se trenutno takođe nalaze u gradu iz kojeg nije moguće otputovati avionom.

Čini se da će trojica košarkaša Partizana napustiti Dubai zajedno sa igračima tog kluba, ali je pitanje kada će se to desiti. Košarkaški klub Dubai ima namjeru da se uputi ka Beogradu čim budu dozvoljeni letovi, a u avionu bi se sigurno našlo mjesta i za trojicu igrača protiv kojih treba da nastupe u narednoj rundi. Međutim, ukoliko bude novih napada Irana ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima, vazdušni saobraćaj neće biti moguć, a samim tim će i meč Evrolige biti odložen za novi termin.

Čini se da Evroliga u ovom slučaju nema nikakav problem sa odlaganjem mečeva. Jednostavno, ni Partizan ni Dubai nijesu krivi za situaciju koja se dešava, pa će igrati u novom terminu ukoliko tim iz Azije ne uspije da stigne do Beogradske arene na vrijeme.

Sa druge strane, čini se da će Hapoel i Makabi iz Tel Aviva sezonu privesti kraju u Beogradu, odnosno u hali „Aleksandar Nikolić“. Izraelski timovi u 30. kolu treba da igraju međusobno, a Makabi će ugostiti Hapoel. Gdje i kada, tek će se vidjeti.