Janis Adetokumbo podsjetio se saradnje sa igračem Partizana Džabarijem Parkerom.

Izvor: German Vidal Ponce / Alamy / Profimedia

Amerikanac Džabari Parker trebalo je da bude najveća zvijezda Evrolige, ali nije se proslavio u prvoj sezoni sa Barselonom, a još manje u Partizanu u kome je potpuno otpisan od dolaska Đoana Penjaroje. O njegovom statusu piše se širom planete, a sada je jedan evropski novinar, upitao ni manje ni više nego Janisa Adetokumba, šta misli o tome što postoji šansa da Parker pređe u Huventud.

Njih dvojica su igrali zajedno u Milvoki Baksima i Grk ima samo riječi hvale o nekadašnjem saigraču. Bilo je jasno da je Adetokumba ovo pitanje šokiralo, ali je ostao profesionalan i odgovorio.

"Nisam to čuo, nisam toga svjestan", rekao je Janis i otkrio kako je bilo igrati sa Parkerom koji je trenutno na stubu srama zbog nezalaganja i odnosa prema klubu.

Janis Adetokumbo

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Džabari je jedan od igrača sa kojima sam uživao da igram, mnogo ga volim. Napredovao je kao igrač i kao osoba. Prošao je kroz mnogo toga, ne samo u životu, već i u košarci. To što je ostao, što nastavlja da nalazi uživanje u igri, to govori o tome kakva je osoba i kakav je sportista. Znam da svaku odluku dobro promisli, koju god da donese biće prava", rekao je Adetokumbo na tu temu.

Posljednje informacije o Parkeru

Španski mediji tvrde da je Huventud ozbiljan u namjeri da dovede nekadašnjeg drugog pika sa NBA Drafta. Navodno se razmatra pozajmica do kraja sezone.

"Huventud ga želi što prije i prvobitna ideja je da ga dovede na pozajmicu do kraja sezone. Prošao je rok za prelaske u Evroligu, tako da ne može da igra ni za jedan evroligaški klub do kraja sezone", navodi se u tekstu.

"Ideja je da dođe što prije, ali sada sve zavisi od raskida ugovora sa Partizanom. Jasno je da oni žele da mu ponude što manje novca za prekid saradnje i da on ima suprotne želje", stoji u tekstu.

Penjaroja i dalje bijesan

Iako su mnogi mislili da Penjaroja može napraviti preokret u situaciji sa Parkerom jer su sarađivali u Barseloni, Španac ga je zakucao za klupu.

"Nema novih vijesti, situacija sa Džabarijem Parkerom je ista kao proteklih nekoliko nedjelja. Ne čitam ni srpske ni španske medije, to nije moj posao", rekao je Penjaroja koji očigledno nema namjeru da popusti igraču.