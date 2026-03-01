Nestvaran poraz Hrvatske od Njemačke u kvalifikacijama za Mundobasket 2027.

Košarkaška reprezentacija Hrvatske bila je na korak od „duple“ pobjede nad Njemačkom u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. Nakon što je prije 48 sati u Zagrebu slavila 93:88, Hrvatska je bila blizu da isto ponovi i u Bonu, ali je na nevjerovatan način uspjela da izgubi poslije produžetka. Na kraju, 91:89 za svjetskog i evropskog šampiona.

Hrvatska je imala 15 poena prednosti u trećoj dionici, a na tri i po minuta do kraja razlika je i dalje bila dvocifrena – „plus“ 10. Ni to nije bilo dovoljno Hrvatima, koji su zapravo jedva i došli do produžetka…

Njemačka je imala dva napada za pobjedu, ali ih je promašila, da bi potom Mario Hezonja sa svoje polovine umalo pogodio trojku za pobjedu Hrvatske. Svi su se uhvatili za glavu u tom trenutku – pogledajte trenutke drame u Bonu, kada su se navijači pitali šta to gledaju:

DAAAMN SON



Mario Hezonja was SO CLOSE to hitting a CRAZY game-winner against Germany#FIBAWC#StepItUppic.twitter.com/Ju5awNtppr — Eurohoops (@Eurohoopsnet)March 1, 2026

U produžetku je ipak domaćin bio sigurniji i došao do pobjede, a Hrvatska će se pitati kako joj se dogodilo „novo prokletstvo“, pošto je ovo ko zna koja utakmica koju je izgubila na ovaj način.

Najefikasniji kod „pancera“ bio je Johanes Timan sa 24 poena i 12 skokova, Oskar da Silva je dodao 15, a Džek Kajil 14, uz šest asistencija. Kod Hrvatske se za sve pitao Mario Hezonja, koji je ubacio 30 poena, imao još sedam skokova i tri asistencije, Roko Badžim je postigao 14, a Luka Božić i Džejlen Smit po 12 poena.

Hrvatska je i dalje lider ove grupe sa skorom 3-1, koliko ima i Njemačka, ali uz slabiju koš-razliku, dok slijede Izrael sa 2-2 i Kipar sa 0-4.