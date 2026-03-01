Saslušanje trajalo skoro dva sata, Tužilaštvo traži pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bjekstva

Izvor: YouTube/Screenshot/BALKAN ONLINE

Sudija za istragu Sava Mušikić saslušao je večeras biznismena Aca Đukanovića, a odluku o prijedlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću za određivanje pritvora donijeće sjutra. Saslušanje je trajalo nešto kraće od dva sata.

Đukanović je u sud priveden oko 19 sati, a ispred zgrade okupila se grupa građana koja mu je, uzvikujući „Aco, Aco“, pružila podršku. Sa njim su u sud ušli sestra Ana Đukanović i advokati Nikola Martinović i Neda Ivović.

Tužilaštvo je predložilo pritvor do 30 dana zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, uz obrazloženje da postoji opasnost od bjekstva. Đukanoviću je prethodno određeno zadržavanje do 72 sata.

On je uhapšen u noći između petka i subote, nakon što je u porodičnoj kući u Rastocima pronađeno više komada oružja i preko 400 komada municije. Iz Uprave policije saopšteno je da je dio oružja bio u ilegalnom posjedu.

Advokat Nikola Martinović kazao je da Đukanović nema nikakve veze sa pronađenim oružjem, navodeći da je riječ o starom naoružanju koje je pripadalo njegovom pokojnom ocu, te da za dio postoji dokumentacija. Prema njegovim riječima, oružje će biti predmet vještačenja, a uzet je i DNK.