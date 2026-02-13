Real Madrid pobedio Partizan u Beogradskoj areni - 77:73!

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida sa 77:73 u 28. kolu Evrolige.

Gledali smo nevjerovatno borben i dramatičan meč u Areni ove večeri, a Partizan je za 40 minuta košarke izveo svega tri penala i to na svom parketu.

Domaćinskog suđenja nije bilo, a Real je za prvih 19 minuta košarke imao samo četiri napravljenja faula. U poslednjoj dionici sudije Realu nisu svirale faul do 38 minuta...

Vodili su gosti sa plus 15, ali se Partizan vratio, ipak, u finišu nije iskrostio promašaje Reala i na kraju je položio oružje, osmi put uzastopno, pred "kraljevskim klubom.

Partizan je sada na učinku od 9-19, dok je Real na 17-11 i ima jedan trijumf više od Crvene zvezde.