KK Partizan - Panatinaikos: 78:62

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Partizana slavili su večeras pred domaćom publikom, savladavši Panatinaikos u Beogradskoj areni rezultatom 78:62, u okviru 27. kola Evrolige.

Utakmica je počela oprezno na obje strane, uz čvrste odbrane i mali broj poena. Panatinaikos je nešto konkretnije otvorio duel i poveo sa 5:0, ali crno-bijeli nisu dozvolili rivalu da se rezultatski odvoji. Kako je četvrtina odmicala, Partizan je podigao nivo igre, a Braun i Pejn donijeli su domaćinu prvo vođstvo na meču – 14:12.

Ipak, Grci su brzo odgovorili i vratili rezultatski balans, pa se igralo koš za koš do kraja prve dionice. Partizan je uoči prve pauze imao minimalnu prednost, a na semaforu je stajalo 20:19 u korist domaćeg tima.

Velika borba nastavljena je i na startu druge četvrtine. Partizan je imao minimalnu prednost, ali nije imao rešenje da je zadrži na duže staze.

Panatinaikos nije dozvolio Partizanu da se odlijepi, pa je prednost domaćina nestala sredinom dionice, kada je Mitoglu sa četiri vezana poena preokrenuo rezultat i donio gostima novo vođstvo – 26:29.

U nastavku meča vođstva su se smenjivala, a ključni trenutak dogodio se kada je Pejn pogodio trojku uz faul, izazvavši erupciju oduševljenja u Areni! Američki košarkaš potom je realizovao i dodatno slobodno bacanje za vođstvo Partizana od 32:30.

Posle toga usledili su fantastični minuti domaćina. Partizan je zaigrao u punom ritmu, ostvario seriju i stekao osam poena prednosti, sve dok Grigonis trojkom nije prekinuo nalet “Parnog valjka”.

A onda, Dilan Osetkovski je pogodio trojku u poslednjem minutu druge četvrtine za prvu dvocifrenu prednost, da bi u poslednjem napadu Pejn pogodio dva slobodna bacanja, nakon čega su crno-bijeli otišli na poluvrijeme sa +12 poena prednosti.

Partizan je silovito otvorio treću četvrtinu i u tim momentima potpuno nadigrao rivala, koji nije uspijevao da pronađe odgovor na agresivnu i rastrčanu igru domaćina. Crno-bijeli su dominirali na obe strane terena, nizali poene u serijama, a prednost je iz minuta u minut nastavila da raste.

Krajem treće četvrtine viđen je haos u Areni. Nikos Rogavopulos je udario Arijana Lakića, što je momentalno zapalilo atmosferu na terenu. Uslijedio je potpuni haos među igračima, a košarkaš Panatinaikosa je zbog tog incidenta zaradio isključenje.

Crno-bijeli su nastavili da blistaju i treću dionicu zaključili sa ogromnih plus 24, čime su praktično trasirali put ka pobjedi.

Međutim, na startu poslednje četvrtine došlo je do pada koncentracije u redovima Partizana, što je Panatinaikos iskoristio i serijom 9:2 uspio da smanji zaostatak na 17 poena.

Ipak, crni minuti za crno-bijele nisu potrajali. Iako je Partizan u poslednjoj četvrtini igrao nešto slabijim ritmom, domaćini su na vrijeme konsolidovali redove, odbili pokušaje gostiju da se vrate u meč i rutinski priveli utakmicu kraju.