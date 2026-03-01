ASP upozorava da se većina lokalnih samouprava previše oslanja na državni budžet

Devetnaest od 25 opština u Crnoj Gori prošle godine potrošilo je više od 52 miliona eura iz državnog Egalizacionog fonda, pokazuju podaci Ministarstva finansija dostavljeni Televiziji Vijesti.

Sredstva iz Fonda namijenjena su ujednačavanju razvoja lokalnih samouprava, a za ovu godinu opredijeljen je još veći iznos.

Iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP) ocjenjuju da je problematično to što se većina opština u velikoj mjeri oslanja na državni budžet za različite potrebe, bez dovoljno inicijative da same povećaju sopstvene prihode.

Iz te organizacije ukazuju da su među korisnicima Fonda i pojedine primorske i perspektivne opštine, što, kako navode, dodatno otvara pitanje efikasnosti i održivosti lokalnih finansija.