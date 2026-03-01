Ubijene najmanje dve osobe u kafiću u Teksasu, napadač nosio dukser sa natpisom "Vlasništvo Alaha".

U kafiću u Ostinu u saveznoj državi Teksas u Sjedinjenim Američkim Državama ubijene su najmanje dvije osobe, a povrijeđeno je najmanje 14 ljudi, piše „New York Post“. Osumnjičeni za napad je bivši stanovnik Njujorka i nosio je duksericu sa natpisom „Property of Allah“ (Vlasništvo Alaha), zbog čega se sumnja da je htio da se osveti zbog ubistva vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija u Teheranu u vojnoj operaciji Izraela i Sjedinjenih Američkih Država koja nosi naziv „Epski bijes“.

Osumnjičeni za napad je identifikovan i zove se Ndiaga Diagne (53). Nosio je Kuran u svom automobilu, porijeklom je iz Senegala, naturalizovan je 2013. godine, a 2016. je podnio zahtjev za azil.

JUST IN - A new photo obtained by Fox News shows the Texas bar shooter wearing clothing with the words "Property of Allah" and reportedly he was "possibly wearing an undershirt/T-shirt that had an Iranian flag or Iranian representations on it."

Već je hapšen u Njujorku i Teksasu. Izvadio je oružje nasred ulice i počeo je da puca nasumično na ljude.

Policija ga je ubrzo otkrila i upucala. Nije poznat motiv napada.

