Košarkaši Partizana oštećeni su u 28. kolu Evrolige u meču protiv Real Madirda

Izvor: MN Press

Partizan se u 28. kolu Evrolige sastao sa Real Madridom i tom prilikom poražen je 77:73, na domaćem terenu. Susret u kojem je domaćin za 40 minuta igre imao samo tri slobodna bacanja u startu je unio sumnje u sudijske odluke. Nakon ekspertize sudijske komisije Evrolige, koja je zatražena od strane Partizana, ustanovljeno je da je Parni valjak oštećen u ovom meču.

U prvoj četvrtini, ustanovljeno je da je na štetu Partizana postojala jedna greška, kao i u drugoj i u trećoj dionici, dok je u četvrtoj crno-bijelima čak četiri puta donijeta pogrešna odluka. Na drugoj strani, na štetu Reala ustanovljene su dvije greške sudija za čitav meč u Beogradskoj areni. Na kraju, čak 57 posto grešaka na štetu Partizana donijeto je u poslednjih 10 minuta igre.

Ustanovljeno je da nad Isakom Bongom nije dosuđen faul kad je na semaforu stajalo 6:48 do kraja meča, umjesto dva slobodna bacanja ili posjeda za Partizan, Real je ostao bez kazne. U 36. minutu meča Aleksej Pokuševski nije dobio faul posle kojeg bi bio na liniji penala, minut kasnije i Bruno Fernando je ostao bez prilike da dođe do poena kroz faul, ustanovljeno je nakon ekspertize.

Poslednja, četvrta, greška u poslednjih 10 minuta uslijedila je minut i 12 sekundi prije kraja susreta kad je kontakt izveden nad Dvejnom Vašintgonom, ali američki košarkaš nije dobio priliku da stane na liniju penala i dva slobodna bacanja. Kad su u pitanju greške na štetu Real Madrida - tokom čitavog meča bilo ih je dvije, prva u drugoj četvrtini kad je Bruno Fernando prošao nekažnjeno, odnosno situacija prilikom dodirivanja table na tri minuta i 15 sekundi prije kraja susreta.

Greške 7-2 na štetu Partizana