Nikola Jokić i Lu Dort su ušli u okršaj posle ovog prljavog poteza Kanađanina. Kamera koja je postavljena na tablu je to najbolje snimila.

Izvor: X/@ESPNNBA

Jedina tema u NBA ligi je udarac Lugenca Dorta koji je pokrenuo lavinu na meču Denvera i Oklahome. Prljavi Kanađanin sačekao je Nikolu Jokića kada je išao u napad poslije skoka u odbrani i udario trostrukog MVP-ja NBA lige, a sada smo dobili najbolji snimak te situacije.

Sudije su prvobitno dosudile samo tehničku Dortu, zbog čega se on čak i pobunio, ali su na kraju odlučile da ga izbace sa meča. Pogotovo nakon što je njegov potez toliko iznervirao Nikolu Jokića da je krenuo na kompletan tim rivala.

Sada se iz drugog ugla, sa kamere koja stoji na tabli, jasno vidjela i namjera i koliko je opasan mogao da bude potez Kanađanina koji je udario Nikolu Jokića.

Šta se posle desilo?

Nakon ovog poteza došlo je do guranja, držanja za dres, čak su poletjele u jednom momentu i pesnice i laktovi, ali na kraju se sve smirilo i meč je nastavljen nakon što je provokator Dort ispraćen napolje. Nije ovo bio jedini incident na meču pošto je Šej Gildžus Aleksander u prvoj četvrtini gađao loptom Nikolu Jokića, vrlo očigledno namjerno.