Srpski košarkaš Nikola Jokić i njegov tim imaće mnogo teži zadatak protiv Oklahome jer se vraća oporavljeni MVP.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Aktuelni MVP NBA lige Šej Gildžus-Aleksander igraće protiv Denver Nagetsa u utakmici koja je na programu u noći između petka i subote od 3.30. Kanađanin se tako vraća u tim Oklahome posle devet utakmica pauze zbog povrede stomaka.

Biće ovo prava poslastica za ljubitelje košarke, pošto ćemo gledati direktan okršaj dvojice glavnih konkurenata za najkorisnijeg igrača lige i ove sezone. Biće to ujedno i srpski derbi, pošto će snage odmeriti Nikola Jokić i sa druge strane Nikola Topić.

Šej Gildžus-Aleksander

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bez Gildžusa-Aleksandera, Oklahoma je izgubila četiri od poslednjih devet utakmica. Uprkos lošem periodu, i dalje drže najbolji rezultat u ligi sa 45 pobeda i 14 poraza na prvoj poziciji Zapada, dok je Denver četvrti sa skorom 37-22.

Ove sezone, Kanađanin prosečno beleži 31,8 poena, 4,5 skokova i 6,5 asistencija za oko 33 minuta po utakmici i definitivno se vraća u ključnom dijelu sezone.