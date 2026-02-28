Nikola Jokić je bijesan zbog prljavog poteza Lugenca Dorta i krenuo je zbog toga na bukvalno cijelu petorku Oklahome.

Izvor: Youtube/ Chaz NBA/Printscreen

Kako je samo pobijesnio Nikola Jokić. Na osam minuta do kraja meča sa Oklahomom na kvarno ga je udario Lugenc Dort, a dok se Kanađanin bunio kod sudije što mu je uopšte sviran faul, srpski košarkaš se podigao sa poda i krenuo u osvetu.

Svježe oporavljeni Jokić bio je bijesan zbog ovog udarca i krenuo je na Dorta, pa se odjednom tu stvorila cijela petorka Oklahome da brani defanzivca koji je od 2019. godine u timu Tandera. E tu su krenuli pravi problemi.

Prvi su dotrčali Ajzea Džo i Džejlin Vilijams, a krilni centar Oklahome je zamalo udario trostrukog MVP-ja NBA lige. Zamahnuo je rukom i zamalo ga promašio, pogledajte detalje te tuče:

The stare down from Nikola Jokic.



pic.twitter.com/fbxmizObPv — Hoop Central (@TheHoopCentral)February 28, 2026

Na kraju je Dort morao napolje

Sudije su uspjele nekako da povrate kontrolu nad utakmicom, da smire srpskog košarkaša, a onda je gledan snimak i arbitri su riješili da je u pitanju ipak previše prljav i opasan potez Lua Dorta pa je on morao napolje. Nikola Jokić je zbog svoje reakcije dobio tehničku, kao i Džejlin Vilijams.