Aca Amadeus sedam puta dobio zabranu prilaska ćerki i ženi: Isplivali dokumenti i šokantni detalji

Iz sudske dokumentacije u koju su domaći mediji imali uvid proizlazi da su od decembra 2024. do decembra 2025. sud i policija u više navrata procijenili da postoji rizik od nasilja.

Izvor: Stefan Tomasevic/ATAImages

Drama u porodici Aleksandar Stanimirović, poznatijeg kao Aca Amadeus, ne jenjava. Iz dana u dan isplivavaju novi detalji porodičnog haosa, a sada se otkrilo da je muzičar za samo godinu dana čak sedam puta dobio zabranu prilaska bivšoj supruzi S. S. i ćerki Vaski.

Mjere su izricane nakon prijava za nasilje koje su protiv Ace podnosile bivša supruga i ćerka, ali i tast.

U dokumentaciji se navodi niz pretnji, uvreda i uznemiravanja, zbog čega su nadležni organi u više navrata izricali hitne mjere zabrane prilaska.

Osnovni sud u Nišu je 13. marta 2025. godine donio odluku o zabrani prilaska bivšoj supruzi i ćerki, uz obrazloženje da postoji opasnost od nasilja u porodici visokog intenziteta. Sud je procijenio da postoji rizik od ponavljanja nasilja, navodeći da su prijetnje izazvale strah kod oštećenih. Prethodno je 30. decembra 2024. godine takođe izrečena mjera zabrane prilaska, kao i hitne mjere od strane policije. U spisima se navodi da je Stanimiroviću izrečena i zabrana prilaska tastu D. D., koji ga je prijavio zbog psihičkog zlostavljanja i prijetnji. Sud je u obrazloženju naveo da postoji istorija ljubomornog i kontrolišućeg ponašanja, uznemiravanja i prijetnji, kao i da oštećena strahuje za sopstveni život.

Hitna mjera zabrane prilaska produžena je 22. marta 2025. godine, nakon što je, prema navodima iz spisa, prijetio i vrijeđao oca bivše supruge. U dokumentima se navodi da mu je, preko trećih lica, upućivao poruke sa ozbiljnim prijetnjama fizičkim napadom.

U dokumentima od 9. maja 2025. navodi se da je sud utvrdio postojanje psihičkog nasilja nad ćerkom. Prema iskazima, nekoliko dana prije prijave došlo je do verbalnog sukoba tokom kojeg je, kako se navodi, otac ćerki prijetio da će joj „polomiti nos“, iznosio uvrede i izjave da „ne bije lično, ali može da plati drugima da biju“, kao i da je „trebalo da ubije njenu majku“. U policiji je, prema spisima, Aca Amadeus negirao ove navode.

Skandal ne jenjava

Dana 19. maja 2025. godine S. S. je pristupila sudu kao svjedok i dostavila medicinsku dokumentaciju o svom zdravstvenom stanju. Prema njenim navodima, Stanimirović je telefonom pozvao ćerku i rekao da želi da je vidi i da je voli, ali je ona prekinula vezu. Nakon toga, kako tvrdi, uslijedio je poziv sa drugog broja i poruka prijetećeg sadržaja upućena ćerki, kao i poruke bivšoj ženi u kojima zahtijeva da vidi dijete. Ćerka je u policiji izjavila da se plaši oca i da strahuje da bi mogao da pošalje druge osobe da im naude jer je prijetio da će poslati ljude da siluju njenu majku. Zbog straha su, kako stoji u dokumentaciji, tražile od policije da ne otkriva njihovu adresu.

U sudskim spisima se takođe navodi da je tokom prethodnih godina dolazilo do fizičkog nasilja, uključujući udarce po glavi i tijelu, kao i incident u kojem je, prema tvrdnjama oštećene, mahao kuhinjskim nožem pred djetetom i prijetio da će izvršiti ubistvo. Navodi se i da je kontrolisao njen mobilni telefon, vrijeđao je i optuživao, te da je postojala paralelna emotivna veza sa drugim ženama, što je dodatno pogoršalo odnose.

U izjavi od 27. decembra 2025. Stanimirović je negirao da je upućivao prijetnje putem mobilnog telefona. Naveo je da je samo želio da čuje ćerku, koju nije vidio četiri mjeseca, kao i da mu je bivša supruga to branila. Takođe je izjavio da ima novi život i da živi sa drugom partnerkom, te da smatra da su prijave motivisane ličnim razlozima i imovinskim sporom.

Iz dokumentacije proizlazi da su sud i policija u više navrata procijenili da postoji rizik od nasilja, zbog čega su, kako stoji u spisima, sedam puta izricane i produžavane mjere zaštite.



