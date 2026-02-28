Nikola Jokić je ponovo imao tripl-dabl, ali i okršaj sa Lugencom Dortom koji ga je na kvarno udario ispod koša.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Uradio je sve što je mogao Nikola Jokić, ali nije donio pobjedu Denveru nad najjačom ekipom NBA lige. Posle produžetka Oklahoma Siti je savladala Denver 127:121 nakon što je u regularnom dijelu bilo 107:107.

Denver je poveo u prvoj četvrtini sa čak 16 poena razlike, a onda je svaki sledeći period igre dobila Oklahoma i tako došla do velike pobjede. A Nikola Jokić je na kraju imao 23 poena, 18 skokova i 14 asistencija.

Džamal Marej je bio najefikasniji sa 39 poena, imao je 8 skokova i 6 asistencija sa tri nemoguće trojke na samom kraju meča. Kristijan Braun ga je pratio sa 23 poena i 7 skokova. Tim Hardavej je upisao 16 poena, ali svi ostali su bili mnogo lošiji.

Sa druge strane aktuelni MVP NBA lige Šej Gildžus Aleksander imao je 36 poena, 9 asistencija i 3 skoka dok je Čet Holmgren upisao 15 poena i čak 21 skok. Nije bilo Nikole Topića na ovom meču.

Frka obilježila meč

U četvrtom minutu četvrte četvrtine gledalli smo ružne scene na terenu kada je Lu Dort na kvarno udario Nikolu Jokića. Nakon toga vidjeli smo haos na parketu i Dort je isključen, a Nikolu Jokića su uspjeli nekako da smire. Pogledajte taj momenat: