Mediji prenose da su se čule eksplozije u Bahreinu i Abu Dabiju, gradovima u kojima se nalaze američke vojne baze, ali ovi izveštaji još nisu zvanično potvrđeni.

Izvor: x/printscreen/@nexta_tv

Vlasti u Kataru, još jednoj zemlji sa američkom vojnom bazom, izdale su upozorenja putem mobilnih telefona, pozivajući građane da ostanu u zatvorenom prostoru, prenio je „Gardijan“.

Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, njihovi sistemi za presretanje raketa uspjeli su da presretnu iransku raketu koja je bila usmjerena prema zemlji.

Bahrein je saopštio da je sjedište Pete flote američke mornarice bilo meta raketnog napada, ali nijesu ponuđene dodatne neposredne informacije o tom incidentu.

Izrael je jutros pokrenuo ono što je nazvao „preventivnim udarom“ protiv Irana, rekao je ministar odbrane Izrael Kac, dok je širom zemlje proglašeno vanredno stanje.

Vlada je proglasila vanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim raketama.

U Teheranu, glavnom gradu Irana, čule su se tri eksplozije, prenijeli su iranski mediji.

Prema pisanju Njujork tajmsa, Amerika i Izrael su zajedno napali Iran.