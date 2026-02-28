Sin posljednjeg iranskog šaha nakon napada SAD i Izraela pozvao građane na strpljenje i spremnost za izlazak na ulice

Izvor: Vincent Isore / imago stock&people / Profimedia

Sin posljednjeg iranskog šaha, Reza Pahlavi, izjavio je danas da vjeruje u pobjedu nad iranskim režimom, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael jutros izveli napade na Iran.

„Vrlo smo blizu konačnoj pobjedi. Želim da budem sa vama što je prije moguće kako bismo zajedno mogli ponovo da zauzmemo i obnovimo Iran“, poručio je Pahlavi u video-obraćanju iz egzila u Vašingtonu.

Pahlavi, koji se zalaže za sekularnu demokratiju u Iranu, ali ne uživa univerzalnu podršku među kritičarima Islamske Republike, pozvao je građane na oprez, ali i spremnost za akciju.

My dear compatriots,



Decisive moments lie before us.



The assistance that the President of the United States had promised to the brave people of Iran has now arrived. This is a humanitarian intervention, and its target is the Islamic Republic, its apparatus of repression, and…https://t.co/YAq3rJLzddpic.twitter.com/VVQ17mvhJ9 — Reza Pahlavi (@PahlaviReza)February 28, 2026

„Ostanite budni i spremni. U ovim osjetljivim satima i danima, više nego ikada moramo ostati fokusirani na krajnji cilj – ponovno zauzimanje Irana. Molim vas da za sada ostanete kod kuće i da se zaštitite. Ostanite budni i spremni kako biste se u prikladnom trenutku, o kojem ću vas precizno obavijestiti, mogli vratiti na ulice zbog konačne akcije“, rekao je Pahlavi.

Podsjećanja radi, u januaru je iranska vlada brutalno ugušila narodni ustanak, koji je predstavljao jednu od najvećih prijetnji njenoj moći od Revolucije 1979. godine, kada je svrgnut prozapadni šah.

Aktuelna dešavanja i novi talas napetosti dodatno su pojačali političku neizvjesnost u zemlji, dok dio opozicije u egzilu smatra da se otvara prostor za promjene na vrhu vlasti.