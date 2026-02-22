Krilni centar Partizana Dilan Osetkovski biće u sastavu za utakmicu sa Fenerbahčeom 25. februara.
Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski nastaviće svoju misiju u Humskoj, pošto mu je ukinuta suspenzija zbog kršenja antidoping pravila, nezvanično saznaje "Mozzartsport". Krilni centar se vraća u tim i biće na raspolaganju Đoanu Penjaroji već za utakmicu sa Fenerbahčeom u Evroligi koja je na programu za tri dana.
Kako se navodi, potpisan je i novi ugovor, što je bilo neophodno zbog pravnih okolnosti. Saradnja je dogovorena do kraja naredne sezone, uz opciju izlaska iz ugovora već na kraju tekuće, kako za klub, tako i za igrača.
Zašto je potpisan novi ugovor?
Kada je španska antidoping agencija izrekla suspenziju Osetkovskom zbog slučaja korišćenja marihuane iz 2023. godine na dan utakmice sa Real Madridom u Evroligi, Partizan je aktivirao klauzule iz ugovora i raskinuo saradnju sa igračem koji je potom naoustio Srbiju. Ipak, žalba je urodila plodom i sve je riješeno na najbolji mogući način po igrača, ali i crno-bijele.
Osetkovski se ponovo priključio treninzima crno-bijelih koji su se vratili iz Niša nakon neuspješnog učešća na Kupu Radivoja Koraća. Amerikanac je prije suspenzije počeo da ulazi u pravu formu i pruža najbolje partije od dolaska u Partizan, a trener Đoan Penjaroja mu sve više vjeruje.
Osim što se on vraća nakon neočekivanog zapleta, uskoro ćemo i Karlika Džonsa videti na parketu nakon tri mjeseca pauze.