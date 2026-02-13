Potpuno neočekivana vijest stiže iz Humske jer Dilan Osetkovski u narednom periodu neće moći da igra za Partizan.
Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski našao se na listi igrača koji neće biti u konkurenciji za meč sa Realom, ali to nije najveći problem koji crno-bijeli imaju u ovom trenutku jer se zapravo ne zna koliko će iskusni košarkaš biti van tima. Ova iznenađujuća vijest, posebno je težak udarac za crno-bijele jer je u pitanju jedan od najboljih igrača Partizana u posljednje vrijeme.
Kako "Meridian Sport" saznaje, Dilan Osetkovski će biti van tima na neodređeni period zbog "povrede antidoping pravila", a za sada se ne zna tačan razlog zbog kojeg će on propuštati mečeve u narednom periodu. Vijest o izostanku Dilana Osetkovskog stiže samo nekoliko sati prije meča Partizana i Real Madrida, nakon što je centar crno-bijelih već najavio utakmicu u razgovoru sa medijima.
Američki košarkaš bio je fantastičan na posljednja tri meča Partizana u Evroligi. Protiv Olimpije iz Milana ubacio je 14 poena uz pet skokova i dvije ukradene lopte, uz 4/6 za tri poena. Na meču protiv Makabija imao je 17 poena, šest skokova, jednu asistenciju, jednu ukradenu lopti u četiri pogođene trojke iz pet pokušaja. Na kraju, Dilan Osetkovski je ubacio sedam poena Panatinaikosu, uz tri skoka, jednu asistenciju i tri ukradene lopte.