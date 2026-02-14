Žakelj: Očekuje nas izuzetno zahtjevna utakmica, ali idemo u pozitivnoj atmosferi

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaši Budućnost Volija u nedjelju od 21 čas gostuju Partizanu u Beogradu na startu TOP 8 faze AdmiralBet ABA lige. Podgoričani u derbi ulaze nakon pobjede nad Burgom u Evrokupu, ali ih sada čeka znatno teži izazov protiv evroligaša u Beogradskoj areni.

Žakelj ističe da njegov tim očekuje ozbiljan test.

„Počinje TOP 8 i svaka naredna utakmica biće protiv kvalitetnih protivnika. Partizan je u dobroj formi i očekuje nas veoma zahtjevna utakmica. Idemo u pozitivnoj atmosferi, ali moramo prije svega da se bavimo svojom igrom. Biće to čvrst i fizički zahtjevan meč“, kazao je Žakelj.

Sulaimon poručuje da ekipa mora igrati agresivno od starta.

„Atmosfera protiv Partizana je uvijek posebna. Očekujem tešku utakmicu sa mnogo energije. Pokušaćemo da od prvog minuta igramo agresivno i dođemo do pobjede“, rekao je Sulaimon.