Trener košarkaša Budućnost Volija, Andrej Žakelj, istakao je da je njegova ekipa pokazala karakter u važnim momentima i da je upravo to najvažniji segment njihove igre.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon pobjede u posljednjem meču grupne faze Evrokupa, Podgoričani su izborili prednost domaćeg terena u plej-ofu, što im, kako je rekao, može biti značajan faktor, ali i poticaj da idu korak po korak u pripremi za naredne izazove.

„Igrači su pokazali karakter i to je najbitnije. I da se drugačije završilo, karakter je najbitniji, a ovaj tim ga ima“, rekao je Žakelj na pres konferenciji.

Slovenački stručnjak je naveo i da, iako još ne razmišljaju previše o duelima koji slijede, najvažnije je da ekipa nastavi da gradi svoj identitet i formu.

Osvrćući se na rivala u prvom kolu plej-ofa – rumunski Kluž – Žakelj je naglasio da očekuje težak duel.

„Da budem iskren ne znam ih pošto su u drugoj grupi, ali Kluž je uvijek nezgodan protivnik. Domaći teren jeste prednost, imamo izvanrednu publiku. Na drugoj strani to je i mali pritisak, ali mora da bude pozitivan pritisak. Daleko je do te utakmice, mnogo toga imamo do tad. Idemo korak po korak“, rekao je trener Budućnosti.

Žakelj je takođe naglasio ambicije i ciljeve svog tima za ostatak sezone.

„U Budućnosti su uvijek visoki ciljevi. Dok momci igraju sa visokom željom, karakterom, nekad i imaš izgovor za neki poraz. Ali bitan je pristup, bitna je energija. Visoki su ciljevi, da li su mogući ili ne – vidjećemo“, zaključio je on.