Ekipa Budućnost Volija savladali su francusku ekipu rezultatom 96:84

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaši Budućnost Volija su pobijedili Burg rezultatom 96:84, čime su odbranili treće mjesto u grupi B Evrokupa i osigurali duel sa Klužom, šestoplasiranim timom iz grupe A, u osmini finala (doigravanju) Evrokupa.

U susretu igranom u “Morači”, Budućnost je od početka bila bolja od francuskog tima: nakon prvih deset minuta imali su +16 (27:11), a do sredine treće četvrtine povećali su prednost i na +24 (55:31).

Tokom posljednje dionice Burg je uspio da smanji zaostatak i priđe na -6 (82:76), ali su Podgoričani na kraju zadržali prednost.

Budućnost je regularni dio završila sa učinkom 12-6, čime je sebi obezbijedila domaći teren u nokaut fazi.

U osmini finala protiv Kluža, ukoliko Budućnost opravda ulogu favorita, očekuje je okršaj sa Bahčešehirem, koji bi imao prednost domaćeg terena.

Ferel je sa 19 poena bio najefikasniji, pratili su ga Butej sa 18, Butsijel sa 16 i Sulejmon sa 15 poena. Dvocifren učinak su imali i Morgan sa 11, te Tanasković sa 10 poena.



Budućnost Voli - Burg 96:84 (27:11, 25:20, 21:30, 23:23)

Budućnost Voli: Sulajmon 15 (4-2), Mejs 7 (4-3), Tompson, Tanasković10 (8-6), Ferel19 (8-7), Jovanović, Morgan 11, Butsiel16 (14-10), Nikolić, Kovljar, Butej 18 (3-2).

Burg: Mekgi11, Mičel 11 (4-2), Mulare18 (3-3), Kejn, Labanka 2, GAK 11 (6-6), Embaja 2, Lindo9 (2-2), Čeri 13 (2-1), Kokila7 (7-5).