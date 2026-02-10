"Plavi" sjutra od 19 časova u "Morači" dočekuju ekipu Burga, prvoplasirani tim u grupi i jednog od glavnih favorita za osvajanje Evrokupa.

Izvor: MN Press

Žakelj je izjavio da moraju pronaći dodatnu snagu i energiju za ovaj meč, te istakao koliko im je ova utakmica važna.

,,Svi znamo koliko je ova utakmica važna, kako nama, tako i njima. Oni se bore za prvo mjesto, mi za treće. Moramo da pronađemo dodatnu snagu i energiju za ovaj meč. Siguran sam da će igrači biti fokusirani i motivisani, pitanje je samo nivo svježine".

Dodao je i da se uzdaju u podršku navijača.

,,U svakom slučaju, pokušaćemo da se maksimalno pripremimo za njih. Riječ je o ekipi koja igra veoma brzo, sa mnogo šuteva i atletski, a imali su i dovoljno vremena da se pripreme za nas. Ipak, igramo na svom terenu i vjerujem da ćemo, uz pomoć naših navijača, odigrati dobru utakmicu", ističe Žakelj.

Tomson je svjestan da će to biti čvrst meč, i da se moraju boriti.

,,Očekujemo utakmicu visokog intenziteta i izražene fizičke igre, sa puno energije. Biće to čvrst meč, sa mnogo kontakta, u kojem želimo da odigramo agresivno i borimo se za pobjedu", kazao je Tomson.