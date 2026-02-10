Budućnost sjutra od 19 časova u "Morači" dočekuje ekipu Burga

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Voli sinoć su poraženi od Crvene zvezde, ali taj poraz mora se što prije ostaviti iza sebe. Nema mnogo vremena za osvrtanje, jer već sjutra slijedi novi, izuzetno važan izazov.

"Plavi" sjutra od 19 časova u "Morači" dočekuju ekipu Burga, prvoplasirani tim u grupi i jednog od glavnih favorita za osvajanje Evrokupa. Samo 48 sati nakon velikog derbija ABA lige, naši momci igraju utakmicu u kojoj bi pobjedom obezbijedili treće mjesto u grupi i prednost domaćeg terena u osmini finala Evrokupa.

Aplauz koji su plavi dobili nakon poraza od Zvezde najbolji je dokaz da su na parketu ostavili i posljednji atom snage, svjesni da ih za samo dva dana čeka još važnija utakmica.

Sada im je potrebna još glasnija "Morača" i još jača podrška sa tribina. Pokažimo momcima koliko cijenimo njihovu borbu za svaku loptu i još jednom napunimo "Moraču" – jer zajedno smo najjači!



