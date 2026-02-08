„Plavi“ u ponedjeljak od 18 sati u Morači dočekuju evroligaša u meču koji ima veliki značaj za nastavak ABA lige

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaši Budućnost Volija osigurali su prvo mjesto u grupi B ABA lige, ali novi format takmičenja čini da svaka utakmica ima dodatnu težinu, jer se bodovi prenose u Top 8 fazu. Zato će duel protiv Crvene zvezde, koji se igra u ponedjeljak od 18 sati u „M:tel dvorani Morača“, imati poseban značaj.

Podgoričani žele pobjedu kojom bi potvrdili dobru formu i revanširali se „crveno-bijelima“, jednoj od rijetkih ekipa koje su ih ove sezone savladale u regionalnom takmičenju.

„Zvezda je u veoma dobroj formi i igra čvrstu, fizičku košarku, uz prednost u veličini. Moraćemo da budemo pametni, energični i maksimalno fokusirani. U prvoj utakmici smo bili u egalu bez nekoliko važnih igrača i sada ulazimo u meč sa pozitivnim stavom“, kazao je trener Budućnosti Andrej Žakelj.

Budućnost u duel ulazi odmornija, nakon važne pobjede u Evrokupu protiv Ulma, dok je Zvezda imala duplo kolo Evrolige. „Plavi“ su u Morači vezali 13 pobjeda u svim takmičenjima i žele da nastave uspješan niz.

„Očekujem najbučniju utakmicu sezone. Igramo kod kuće protiv ekipe iz Evrolige, znamo njihov kvalitet i moramo da im ograničimo napadačke opcije. Uz podršku publike, imamo realnu šansu“, istakao je plejmejker Budućnosti Jogi Ferel.

Nakon duela sa Zvezdom, Podgoričane u kratkom roku očekuje i utakmica protiv Burga, ali fokus je u potpunosti na ponedjeljak i duel koji može imati veliki uticaj na nastavak ABA lige.