Nova era Frajli - Slavica Umjesto Nataše

Nakon 17 godina uspješne karijere, hitova i koncerata širom regiona, Frajle ulaze u novo poglavlje svoje muzičke priče. Bend nastavlja dalje u osvježenom sastavu i sa novom energijom.

Izvor: Frajle

Nataša Mihajlović se privremeno povlači iz Frajli kako bi se posvetila svom autorskom radu, a na njeno mjesto dolazi umjetnica, glumica i pjevačica Slavica Ljijić.

Slavica Ljujić, glumica koju publika već poznaje iz domaćih televizijskih serija poput Igra sudbine i Urgentni centar, donosi novu energiju u sastav Frajli.

„Najvažniji nam je ljudski faktor, jer smo oduvijek bile tim i porodica. Iz ljubavi smo sve ovo stvorile i iz ljubavi nastavljamo dalje. Ova promjena za nas je novi početak i nova energija“, poručuju Nevena i Jelena.

Frajle već rade u studiju na novom singlu koji autorski potpisuje Nevena, a u pripremi je i posebna regionalna saradnja sa jednom velikom muzičkom zvijezdom.

Zaločele su novi projekat, Boemsku turneju i to koncertom u Koncertnoj dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje su dobile i posebno priznanje izdavačke kuće Croatia Records za "Izuzetan doprinos muzičkoj umjetnosti i regionalnoj diskografiji”.

„Energija nam je kao na početku karijere, ali sada na jednom drugačijem nivou. I dalje imamo istu strast prema muzici, koncertima i publici – i dok srce tako kuca, znamo da smo na pravom putu", poručile su Frajle.