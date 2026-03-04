logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova era Frajli - Slavica Umjesto Nataše

Nova era Frajli - Slavica Umjesto Nataše

Autor Teodora Orlandić
0

Nakon 17 godina uspješne karijere, hitova i koncerata širom regiona, Frajle ulaze u novo poglavlje svoje muzičke priče. Bend nastavlja dalje u osvježenom sastavu i sa novom energijom.

Frajle Izvor: Frajle

Nataša Mihajlović se privremeno povlači iz Frajli kako bi se posvetila svom autorskom radu, a na njeno mjesto dolazi umjetnica, glumica i pjevačica Slavica Ljijić.

Slavica Ljujić, glumica koju publika već poznaje iz domaćih televizijskih serija poput Igra sudbine i Urgentni centar, donosi novu energiju u sastav Frajli.

„Najvažniji nam je ljudski faktor, jer smo oduvijek bile tim i porodica. Iz ljubavi smo sve ovo stvorile i iz ljubavi nastavljamo dalje. Ova promjena za nas je novi početak i nova energija“, poručuju Nevena i Jelena.
Frajle već rade u studiju na novom singlu koji autorski potpisuje Nevena, a u pripremi je i posebna regionalna saradnja sa jednom velikom muzičkom zvijezdom.

Zaločele su novi projekat, Boemsku turneju i to koncertom u Koncertnoj dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje su dobile i posebno priznanje izdavačke kuće Croatia Records za "Izuzetan doprinos muzičkoj umjetnosti i regionalnoj diskografiji”.

„Energija nam je kao na početku karijere, ali sada na jednom drugačijem nivou. I dalje imamo istu strast prema muzici, koncertima i publici – i dok srce tako kuca, znamo da smo na pravom putu", poručile su Frajle.

Tagovi

Frajle pjevačica Nataša Mihajlović Slavica Ljijić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ