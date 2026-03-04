Letisija Tesari objavila je prelijepu fotografiju, porodila se i Marko Đokvić i ona su postali roditelji. To znači da je Novak postao stric.

Izvor: Instagram/letitessari

Marko Đoković je postao otac. Srednji brat Novaka Đokovića je dobio dijete, a to je potvrdila njegova vjerenica Letisija Tesari. Ona je na svom Instagram nalogu objavila fotografiju na kojoj se vide nogice bebe.

"Smijem se mojim roditeljima od 2026. godine", napisala je Letisija na društvenim mrežama i tagovala Marka Đokovića. Ispod te objave stiglo je dosta poruka čestitki i lijepih želja za bebu i novopečene roditelje.

Ovo ujedno znači da je Novak Đoković postao stric. Sada su svi u porodici Đoković sa naslednicima, pošto Nole ima sina i ćerku, Đorđe ima sina, a sada je dijete dobio i Marko.

Izvor: Instagram/ltitessari/Printscreen