Moskva je već obavijestila turske kolege o ovom pitanju.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da se, prema podacima ruskih obavještajnih agencija, Ukrajina sprema da bombarduje crnomorske gasovode Turski tok i Plavi tok uz podršku zapadnih obavještajnih agencija.

"Prema informacijama koje su dostupne našim obavještajnim službama, baš kao što je nekada dignut u vazduh Sjeverni tok, sada se u Kijevu, uz podršku određenih zapadnih obavještajnih agencija, priprema operacija dizanja u vazduh Plavog i Turskog toka", rekao je Putin u programu "Moskva. Kremlj. Putin".

Prema njegovim riječima, Moskva je već obavestila turske kolege o ovom pitanju.

"Vidjećemo šta će se desiti u ovoj oblasti, ali ovo je veoma opasna igra, posebno danas", rekao je on.

Polovina kapaciteta ovih gasovoda namijenjena je turskom tržištu, a druga polovina Balkanu.

Putin je prvi put iznio informacije o mogućem pokušaju dizanja u vazduh gasovoda Turski tok i Plavi tok na sastanku Federalnog savjeta bezbjednosti (FSB) 24. februara.

Ruska ambasada u Ankari saopštila je prije dva dana da je bilo pokušaja diverzije infrastrukture gasovoda Turski tok i Plavi tok i da je "blagovremeno predala ove informacije turskim partnerima".

Prethodno je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio da ruske obavještajne službe posjeduju informacije da "kijevski režim priprema diverziju crnomorskih gasovoda".

Turski tok je međunarodni gasovod koji ide od južnog ruskog primorskog grada Anape kroz Crno more do turske lokacije Midija u evropskom dijelu Turske. Odatle nastavlja do sela Luleburgaz, odakle se gas prebacuje u tursku međugradsku gasnu mrežu.