Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon što je iz Evropske komisije saopšteno da izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i ANB-u nijesu usklađene sa pravnom tekovinom EU, na X mreži se oglasio i lider DNP-a Milan Knežević.

Pozvao je na povlačenje tih zakona.

"Pozivam aktuelnu većinu da nas ne udaljava od evropskog puta na koji sam ih teškom mukom izveo i da povuče sporne prijedloge zakona o ANB-u i unutrašnjim poslovima. A oni koji su nas lagali da su ovi prijedlozi usklađeni sa EK treba da podnesu neopzive ostavke", naveo je Knežević.

Kako kaže, čim je DNP izašla izvlasti Vlada je upala u kanal i "batrga se sa sve četiri noge uvis".