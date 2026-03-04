Dušan Alimpijević dobio je suspenziju od turskog košarkaškog saveza zbog napada na sudije

Dušan Alimpijević je suspendovan. Na meču između Bešiktaša i Fenerbahčea u finalu Kupa bio je vidno nezadovoljan suđenjem i imao je šta da kaže arbitrima posle meča. Upravo zbog toga su iz turskog košarkaškog saveza riješili da ga suspenduju. Kako zbog te reakcije, tako i zbog izjave koju je dao.

Alimpijević je suspendova na dvije utakmice i moraće da plati 680.000 turskih lira, što je oko 13.000 eura. Kazna je prvobitno bila na tri meča, uz veći "udarac po džepu", ali je srpski stručnjak na klupi Bešiktaša u pisanoj formi priznao krivicu i izvinio se što je dovelo do umanjenja sankcija.

"Osjećam se užasno. Užasno! Kao prvo, Fenerbahče je lider Evrolige, imaju sjajan tim, sa sjajnim trenerom, aktuelni su šampioni Evrope i to veoma poštujemo. Ali ljudi, ne mogu ovo više da prihvatim. Svi će reći 'bilo je 17 razlike', a to ne prihvatam. U prvom dijelu meča šutnuli smo šest slobodnih bacanja, u drugom osam. Oni su imali više od 30", rekao je Alimpijević tada.

Zašto je Alimpijević bio besan?

TBF Disiplin Kurulu, Türkiye Kupası finalinin ardından maçın hakemi Tolga Edis'e yönelik hareketi ve yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle; Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e 2 maç men ve 680.000 TL para cezası verdi.pic.twitter.com/gsVNm5FZS8 — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06)March 4, 2026

Selektor Srbije bio je vidno ljut zbog ogromne razlike u izvedenim slobodnim bacanjima. Smatrao je da su sudije štitile Fener u tom meču i da su njegovi igrači bili opterećeni faulovima.

"Moj igrač (Devon) Dotson je izbačen trećim faulom, Džona (Metjuz) je takođe bio izbačen trećim faulom. Sa kim da igram? Sa kim da igram? I sada će svi reći: 'O čemu on priča, 17 je razlike'. Jeste, 17 je razlike, bolji su tim, čestitam im, ali pustite nas da igram. Ne moram da budem trener u turskoj ligi, mogu da sjedim i da gledam utakmice, jer ko zna koliko puta sam sve ovo već rekao", poručio je Alimpijević i otišao ka svlačionici.