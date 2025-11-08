Budućnost je dobro otvorila meč i vodila nakon prve četvrtine 24:19, dok je drugo poluvrijeme donijelo izjednačenu igru sa više preokreta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti Volija poraženi su večeras u Beogradu od Crvene Zvezde rezultatom 95:79 u velikom regionalnom derbiju ABA lige odigranom u dvorani „Aleksandar Nikolić“.

Iako su Podgoričani u prvom poluvremenu održavali rezultatski egal i na odmor otišli sa 41:41, Zvezda je u drugom dijelu podigla intenzitet igre. Treća četvrtina bila je ključna – domaćin je postigao seriju od 11:0 i stvorio prednost koja se pokazala nedostižnom za „plave“. U toj četvrtini Budućnost je ubacila svega 17 poena, dok je primila 33.

Budućnost je tako prekinula svoj niz od šest pobjeda, ali pokazala da može da se suprotstavi najboljima u regionalnom takmičenju. Igrači iz Podgorice napustili su parket sa osjećajem borbenosti, ali i sa spoznajom da će naredni mečevi biti prilika za ispravku.